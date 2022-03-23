Пекин, 23 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737 были прерваны из-за сильного ливня на юге Китая. Об этом 23 марта сообщило Центральное телевидение Китая.

Ryan Dlugash Boeing-737

Сильный ливень начался 23 марта утром, из-за осадков в месте падения самолёта возникла опасность небольших оползней. В связи с этим было решено приостановить поисково-спасательные работы и провести работы по водоотведению.

Расследование обстоятельств крушения самолёта директор по авиационной безопасности Управления гражданской авиации Китая Чжу Тао назвал крайне сложным из-за серьёзных повреждений самолёта. Выживших в авиакатастрофе спасатели не обнаружили. По состоянию на вечер 22 марта бортовые самописцы («чёрные ящики») найдены не были. На месте происшествия были обнаружены личные вещи пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предположительной причиной крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines мог стать отказ двигателя.