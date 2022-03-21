Пекин, 21 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Причиной падения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines мог стать отказ двигателя. Об этом 21 марта пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

DosenPhoto Самолёт Boeing-737

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости»

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошёл отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолётом», — отметил авиационный эксперт, главный редактор издания «Ханкун чжиши» Ван Янъань.

Он подчеркнул, что делать окончательные выводы рано, поскольку для этого необходимо расшифровать показания чёрных ящиков.

Также он добавил, что пока нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на юге Китая в районе города Учжоу разбился самолёт авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.