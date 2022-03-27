Пекин, 27 марта, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Второй бортовой самописец (черный ящик) был обнаружен спасателями на месте крушения пассажирского авиалайнера Boeing 737 на юге Китая. Об этом 27 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

DosenPhoto Самолёт Boeing-737

В сообщении подтверждается обнаружение второго бортового самописца, находившегося на борту разбившегося пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Информация состоянии самописца уточняется.

Второй чёрный ящик — это речевой самописец, предназначенный для записи переговоров экипажа на борту самолёта и с диспетчерской наземной службой. Специалисты надеются, что в случае его расшифровки, полученный материал позволит восстановить более полную картину авиакатастрофы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении второго бортового самописца на месте падения пассажирского самолёта Boeing 737 в Китае, однако позднее информация была опровергнута. Пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолёта были признаны погибшими.