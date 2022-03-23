Пекин, 23 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Китае спасатели обнаружили один из черных ящиков пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге страны. Об этом 23 марта сообщило агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Чёрный ящик после катастрофы

"Представитель авиакомпании China Eastern Airlines при группе спасателей на месте катастрофы сообщил Синьхуа о том, что черный ящик самолета уже обнаружен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юго-западе Китая, вероятно погибли 132 человека, однако тела до сих пор не найдены.

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