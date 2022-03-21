Пекин, 21 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Лесной пожар на месте крушения самолёта Boeing 737 на юге Китая потушен. Об этом 21 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

tpsdave Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение пассажирского Boeing 737 на юге Китая — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта. На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что информации о российских гражданах на борту разбившегося самолёта на данный момент нет.