Дело Анатолия Быкова
Красноярскому бизнесмену Быкову не удалось обжаловать приговор
В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции рассмотрели жалобу адвокатов красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного за организацию убийства двух человек в 1994 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края. В сентябре 2021 года по...
31 августа 2022
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинение в убийстве
Бизнесмену и экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявлено обвинение в окончательной редакции в руководстве преступным сообществом и убийстве жителя Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии...
29 августа 2022
Суд арестовал имущество красноярского предпринимателя Быкова
В Красноярском крае суд наложил арест на имущество предпринимателя Анатолия Быкова, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону. В рамках расследования по иску о...
24 июля 2022
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявлено обвинение
Бизнесмену и экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) жителя Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в Главном следственном управлении СКР по...
7 июля 2022
В Красноярске завершено расследование дела против бизнесмена Быкова
Расследование уголовного дела по обвинению бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушении на убийство по найму двух бизнесменов завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в Главном следственном управлении...
7 февраля 2022
В Красноярске прекратили дело против Анатолия Быкова о неуплате налогов
Красноярские следователи прекратили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Анатолия Быкова, возбужденного по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю. «Уголовное дело в...
9 ноября 2021
Против красноярского бизнесмена Быкова возбуждено ещё одно уголовное дело
В Красноярске возбуждено ещё одно уголовное дело против бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, он подозревается в подстрекательстве к убийству криминального авторитета...
15 октября 2021
Защита осужденного красноярского бизнесмена Быкова обжаловала приговор
Приговор красноярскому бизнесмену и политику Анатолию Быкову, согласно которому он осужден на 13 лет лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году, обжаловала его защита. Об этом 14 сентября сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров. «Да, подал (апелляцию — ред.)», —...
14 сентября 2021
Прокуратура не намерена обжаловать приговор красноярскому бизнесмену Быкову
Сторона гособвинения не будет обжаловать приговор, вынесенный судов красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову за организацию двойного убийства в 1994 году. Об этом заявили в региональном надзорном ведомстве 7 сентября. Читайте также: Бизнесмену Быкову предъявили материалы по делу об убийстве 2004...
7 сентября 2021
Красноярский бизнесмен Быков получил 13 лет колонии общего режима
Суд Свердловского района Красноярска приговорил бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания края Анатолия Быкова, которого присяжные признали виновным в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 7...
7 сентября 2021
Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии
Суд приговорил красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу об организации убийства двух человек ( Александра Наумова и Кирилла Войтенко ) в 1994 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 7...
7 сентября 2021
Прокурор запросил для бизнесмена Быкова почти 15 лет колонии
В Красноярске начались прения по уголовному делу предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году. Прокуратура запросила для подсудимого 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима, сообщает «Коммерсант». 31 августа присяжные заседатели признали бизнесмена...
6 сентября 2021
Бизнесмену Быкову предъявили материалы по делу об убийстве 2004 года
В Красноярске обвиняемому в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух лиц предпринимателю Анатолию Быкову предъявлены материалы уголовного дела для ознакомления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. По...
2 сентября 2021
Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств
В Свердловском районном суде Красноярска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, произошедшего в 1994 году. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре...
31 августа 2021
Красноярскому бизнесмену Быкову продлили срок содержания под стражей
В Красноярске бизнесмену и бывшему депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову 19 августа в рамках расследования уголовного дела о подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух человек по найму продлён срок содержания под стражей. Об этом ИА REGNUM сообщили в...
19 августа 2021
Окончено следствие по делу об уклонении бизнесмена Быкова от уплаты налогов
В Красноярске завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в Главном следственном управлении СКР по...
6 августа 2021
По делу красноярского бизнесмена Быкова окончено предварительное следствие
В Красноярском крае окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бизнесмена и экс-депутата регионального Заксобрания Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух человек по найму. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в...
30 июля 2021
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Красноярскому бизнесмену и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, Быкову с учётом...
26 июля 2021
Арестовано имущество красноярского бизнесмена Быкова на 50 млн рублей
В рамках расследования уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова по факту подстрекательства к совершению убийства по найму наложен арест на его имущество. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ. Расследование уголовного...
14 июля 2021
Красноярскому бизнесмену Быкову повторно предъявили обвинение
В Красноярске бизнесмену Анатолию Быкову, с учётом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, повторно предъявлено обвинение в «подстрекательстве к совершению убийства по найму». Об этом сообщает региональное управление СКР. По данным следствия, в 2004 году Быков предложил...
11 июня 2021