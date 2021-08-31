Красноярск, 31 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Свердловском районном суде Красноярска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, произошедшего в 1994 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, 31 августа вердиктом присяжных заседателей Быков признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Присяжные решили, что Быков не заслуживает снисхождения.

По данным ведомства, очередное судебное заседание состоится 2 сентября. Стороны выскажутся по вопросам квалификации действий подсудимого и меры его наказания. После прений Быкову дадут последнее слово, затем суд удалится в совещательную комнату.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Быков находится под арестом с мая 2020 года. 19 августа 2021 года в рамках расследования уголовного дела о подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух человек по найму ему продлили срок содержания под стражей. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.