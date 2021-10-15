Красноярск, 15 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено ещё одно уголовное дело против бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, он подозревается в подстрекательстве к убийству криминального авторитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

Дело против Быкова (ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбудило Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СКР по краю.

По версии следствия, в 1998 году по указанию Анатолия Быкова члены одной из находящихся в его подчинении организованных преступных групп убили его знакомого — 48-летнего жителя Красноярска. Злоумышленники расстреляли мужчину около его дома, а затем скрылись.

Как подчеркнули в ведомстве, таким образом Быков хотел «поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края».

Напомним, в производстве следствия находятся уголовные дела по обвинению Быкова в совершении других преступлений. Расследование продолжается.

Ранее Быкову на основании вердикта присяжных заседателей был вынесен обвинительный приговор. Суд признал его виновным в организации убийства двух лиц и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.