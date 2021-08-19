Красноярск, 19 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Красноярске бизнесмену и бывшему депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову 19 августа в рамках расследования уголовного дела о подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух человек по найму продлён срок содержания под стражей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Уточняется, что суд принял решение продлить Быкову срок содержания под стражей до 6 октября 2021 года в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Речь идёт об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Напомним, Быков обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства по найму и в подстрекательстве к покушению на убийство двух лиц по найму.

По данным следствия, в 2004 году Быков решил расправиться с 42-летним красноярским бизнесменом. В один из осенних дней 2004 года в своём домовладении в красноярском посёлке Удачный он встретился со знакомым, которому велел совершить убийство. Мужчина согласился стать киллером за 50 тысяч долларов США.

Затем до 14 октября 2004 года Быков решил, что нужно расправиться ещё с одним человеком — 38-красноярским бизнесменом, работавшим под его покровительством и контролем.

Быков вновь встретился со своим знакомым и велел сначала заняться убийством 38-летнего бизнесмена. Киллер выслеживал мужчину в течение нескольких недель. В помощники он взят своего знакомого. 1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становой в Красноярске злоумышленник из движущегося автомобиля обстрелял бизнесмена из автомата Калашникова. Убить мужчину ему не удалось, так как он в него не попал.

После этого злоумышленник стал выслеживать 42-летнего бизнесмена. Утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву у дома № 66 по улице Ады Лебедевой киллер не менее четырёх раз выстрелил в свою жертву из пистолета ТТ. На этот раз выстрелы оказались смертельными.

При встрече Быков заплатил знакомому за убийство бизнесмена 10 тысяч долларов США. Он уменьшил «вознаграждение», объяснив это тем, что киллер не смог убить первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой и убийством второго.

По данным ведомства, обвиняемый отрицает свою причастность к совершённому преступлению.

После ознакомления Быкова, его защитников, потерпевших и представителя одного из них с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору, а затем в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, также завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению Быкова в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.