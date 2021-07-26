Красноярск, 26 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Красноярскому бизнесмену и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

По данным ведомства, Быкову с учётом полученных в ходе расследования доказательств предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере»).

По информации следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Анатолием Быковым (физлицо) были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Указанные компании уступили Быкову права требования долга к трём расположенным в Красноярске организациям, аффилированным бизнесмену.

С января 2017 года по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым — на сумму свыше 467 млн рублей. Быков, как физлицо, не исчислил и не уплатил с полученных доходов налог на доходы физических лиц. Речь идёт о сумме более 60 млн рублей.

При этом свою причастность бизнесмен отрицает. В ближайшее время представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитника уведомят об окончании предварительного расследования. Им предоставят материалы уголовного дела для ознакомления.

Как сообщало ИА REGNUM, против Быкова также расследуется уголовное дело по факту подстрекательства к совершению убийства по найму.