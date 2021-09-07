Красноярск, 7 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Суд Свердловского района Красноярска приговорил бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания края Анатолия Быкова, которого присяжные признали виновным в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

По решению коллегии присяжных красноярский бизнесмен признан виновным в организации убийства двух лиц (ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).

Уточняется, что, как установил суд, в первой половине 1994 г. между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт из-за несправедливого, как считал последний, распределения доходов от совместной деятельности.

После это около автомобиля Быкова произошел взрыв, и он посчитал это покушением со стороны конфликтовавшего с ним члена преступной группы и его близкого друга, и поручил организацию и совершение их убийства своему знакомому. Затем, 24 июля 1994 года, потерпевшие были расстреляны в Красноярске, когда они передвигались по городу на автомобиле.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил. Также в прокуратуре напомнили, что обвинительные приговоры другим участникам этого процесса были вынесены в 1997-м и 2012 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Красноярске начались прения по уголовному делу предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году и прокуратура запросила для подсудимого 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.