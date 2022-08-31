Красноярск, 31 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции рассмотрели жалобу адвокатов красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного за организацию убийства двух человек в 1994 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

В сентябре 2021 года по решению коллегии присяжных предприниматель был признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор, однако Красноярский краевой суд в марте 2022 гола оставил его в силе.

Сегодня, 31 августа Восьмой кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов Быкова, которые настаивали на отмене приговора суда первой инстанции и апелляционного определения Красноярского краевого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 1994 года между предпринимателем и одним из членов возглавляемой им преступной группы возник конфликт из-за распределения доходов. После этого возле автомобиля Быкова произошёл взрыв. Посчитав это покушением со стороны конфликтующего с ним члена группы, а также его близкого друга, и решил их убить.

24 июля 1994 года потерпевшие были расстреляны из огнестрельного оружия в Свердловском районе Красноярска.

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