Красноярск, 30 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бизнесмена и экс-депутата регионального Заксобрания Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух человек по найму. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в Следственном комитете РФ.

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По данным следствия, в 2004 году Анатолий Быков решил расправиться с 42-летним красноярским бизнесменом. Причиной стала личная неприязнь. В один из дней с сентября по октябрь 2004 года Быков на территории своего домовладения в красноярском посёлке Удачный встретился со знакомым и велел ему убить бизнесмена. Мужчина согласился пойти на преступление за 50 тысяч долларов США.

Затем Быков решил, что должен быть убит ещё один человек — 38-летний бизнесмен. Он осуществлял предпринимательскую деятельность под покровительством и контролем Быкова. В октябре 2004 года в посёлке Удачный Быков вновь встретился со своим знакомым и велел повременить с убийством 42-летнего бизнесмена, а сначала расправиться с 38-летним.

Киллер выслеживал потерпевшего в течение нескольких недель, выбирая подходящее место и время для убийства. К преступлению он привлёк своего знакомого.

1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становая в Красноярске злоумышленник при помощи своего знакомого из движущегося автомобиля не менее семи раз выстрелил из автомата Калашникова в потерпевшего, возвращавшегося домой на машине. В жертву киллер не попал, бизнесмен остался жив.

После неудавшегося убийства злоумышленник стал выслеживать 42-летнего бизнесмена. Утром 18 января 2005 года он не менее четырёх раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ. Это произошло около спуска к гаражному массиву у дома № 66 по ул. Ады Лебедевой. Выстрелы оказались смертельными.

За убийство бизнесмена Быков заплатил знакомому лишь часть денег — 10 тысяч долларов США. Он объяснил это тем, что киллер не смог убить первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой и убийством второго потерпевшего.

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Как уточнили в СКР, свою причастность к совершённому преступлению обвиняемый отрицает. Между тем по делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, собраны и закреплены доказательства. После ознакомления потерпевших и представителя одного из них, а также Быкова и его защитников с материалами дела его направят прокурору Красноярского края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярский бизнесмен и экс-депутат Анатолий Быков находится в СИЗО с мая 2020 года.