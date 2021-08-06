Красноярск, 6 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Красноярске завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

По данным следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и физлицом Анатолием Быковым были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно документам, указанные компании уступили Быкову права требования долга к трём аффилированным обвиняемому организациям, расположенным в Красноярске.

С января 2017-го по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму свыше 467 млн рублей. С полученных доходов Быков умышленно не исчислил и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 60 млн рублей.

«Свою причастность к совершённому преступлению обвиняемый отрицает», — говорится в сообщении ведомства.

Быкову и его защитнику предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела. Затем оно будет направлено прокурору Красноярского края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, также окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух человек по найму.