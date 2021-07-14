Красноярск, 14 июля, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова по факту подстрекательства к совершению убийства по найму наложен арест на его имущество. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

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Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийству по найму») в отношении Быкова продолжается.

Быков обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства по найму красноярского бизнесмена. По данным ведомства, в январе 2005 года по предложению Быкова, пообещавшего за это 50 тысяч долларов США, киллер в Красноярске не менее четырёх раз выстрелил в бизнесмена.

Позже за совершенное убийство Быков заплатил знакомому лишь часть денег — 10 тысяч долларов США. Он объяснил это длительной подготовкой к совершённому преступлению.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 50 миллионов рублей. В том числе арестовано два земельных участка площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, жилой дом и постройки в посёлке Удачном, нежилые помещения в селе Глядень Емельяновского района.

Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Быков находится в СИЗО с мая 2020 года.