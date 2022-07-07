Красноярск, 7 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Бизнесмену и экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) жителя Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

По данным ведомства, оперативное сопровождение предварительного расследования осуществляют сотрудники краевого УФСБ, а также МВД.

По информации следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Анатолий Быков единолично руководил преступным сообществом. Оно было создано в период с января 1990 года до января 1997 года.

Являясь руководителем преступного сообщества, Быков в 1998 году организовал убийство 48-летнего жителя Красноярска организованной группой. Предварительно он склонил её участников к совершению этого преступления.

Быков не признал вину, уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года стало известно о завершении расследования уголовного дела по обвинению Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушении на убийство по найму двух бизнесменов.