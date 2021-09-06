Красноярск, 6 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Красноярске начались прения по уголовному делу предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году. Прокуратура запросила для подсудимого 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима, сообщает «Коммерсант».

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31 августа присяжные заседатели признали бизнесмена виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Присяжные постановили также, что Быков не заслуживает снисхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября ему также предъявили материалы уголовного дела о подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух лиц в 2004 году для ознакомления.

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