Красноярск, 7 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Сторона гособвинения не будет обжаловать приговор, вынесенный судов красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову за организацию двойного убийства в 1994 году. Об этом заявили в региональном надзорном ведомстве 7 сентября.

Prokuror-kaluga.ru На коллегии областной прокуратуры

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«Нет. Судом удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о вынесении частных постановлений в адрес адвокатской палаты в связи с нарушениями закона, связанными с оказанием незаконного воздействия на суд присяжных заседателей», — заявила в беседе с РИА Новости представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура запросила для предпринимателя и бывшего депутата Заксобрания краяАнатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году, 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Ранее присяжные заседатели признали бизнесмена виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Присяжные постановили также, что Быков не заслуживает снисхождения.

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В итоге 7 сентября суд Свердловского района Красноярска приговорил бизнесмена к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Было установлено, что в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошёл конфликт из-за несправедливого, как считал последний, распределения доходов от совместной деятельности.

После это около автомобиля Быкова произошёл взрыв, и он посчитал это покушением со стороны конфликтовавшего с ним члена преступной группы и его близкого друга, и поручил организацию и совершение их убийства своему знакомому. Затем, 24 июля 1994 года, потерпевшие были расстреляны в Красноярске, когда они передвигались по городу на автомобиле.