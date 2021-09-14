Красноярск, 14 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Приговор красноярскому бизнесмену и политику Анатолию Быкову, согласно которому он осужден на 13 лет лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году, обжаловала его защита. Об этом 14 сентября сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

«Да, подал (апелляцию — ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

При этом, по версии следователей, в 1994 году бизнесмен поручил своему знакомому устранить членов возглавляемой им преступной группы, с которыми у него возник конфликт из-за распределения доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Красноярске суд на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам колонии за организацию двойного убийства.