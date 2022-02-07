Красноярск, 7 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела по обвинению бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушении на убийство по найму двух бизнесменов завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Vk.com Анатолий Быков

По данным следствия, в период до 27 сентября 2004 года Быков решил расправиться с 42-летним красноярским бизнесменом. В своём домовладении в красноярском посёлке Удачный он встретился со знакомым, которому поручил стать киллером. Мужчина согласился за 50 тысяч долларов США.

В период до 14 октября 2004 года Быков решил убить ещё одного человека — 38-летнего красноярского бизнесмена. Последний осуществлял предпринимательскую деятельность под покровительством и контролем Быкова.

Своему знакомому — киллеру — Быков велел отложить убийство 42-летнего бизнесмена, убив сначала 38-летнего.

На протяжении нескольких недель киллер следил за потерпевшим. К преступлению он привлёк своего знакомого.

1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становая в Красноярске злоумышленник с помощью знакомого не менее семи раз выстрелил из движущегося автомобиля в возвращавшегося домой бизнесмена. В потерпевшего он не попал, и бизнесмен остался жив.

После неудавшегося убийства злоумышленник стал выслеживать 42-летнего бизнесмена. Утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву в Красноярске он застрелил потерпевшего из пистолета ТТ.

По информации следствия, Быков заплатил киллеру меньше — 10 тысяч долларов США — так как был недоволен результатами его «работы».

»Свою причастность к совершённому преступлению обвиняемый отрицает», — говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело направлено прокурору Красноярского края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого оно будет направлено в суд.