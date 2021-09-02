Красноярск, 2 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Красноярске обвиняемому в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух лиц предпринимателю Анатолию Быкову предъявлены материалы уголовного дела для ознакомления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vk.com Анатолий Быков

По версии следствия, до сентября 2004 года у обвиняемого возник умысел на убийство 42-летнего бизнесмена, поручив «дело» знакомому за 50 тыс. долларов США. Затем предприниматель задумал убийство ещё одного бизнесмена 38 лет, который работал под покровительством и контролем Быкова. Заказ он поручил тому же киллеру.

Попытка убийства одного из жертв 1 ноября 2004 года завершилась неудачей — выпустив семь пуль из автомата Калашникова, киллер не попал в цель. В январе следующего года он выследил 42-летнего предпринимателя, застрелив его из пистолета ТТ возле гаражного массива.

«При дальнейшей встрече Анатолий Быков заплатил знакомому за убийство бизнесмена часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов США, уменьшив размер вознаграждения, в связи с тем, что киллер не смог совершить убийство первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго потерпевшего», — отметили в управлении.

Обвиняемый свою причастность к преступлению отрицает. Как отмечается, после ознакомления Быкова и его защитников с материалами, документы направят прокурору Красноярского края.