Красноярск, 7 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Суд приговорил красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу об организации убийства двух человек (Александра Наумова и Кирилла Войтенко) в 1994 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в прокуратуре Красноярского края.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Суд

На основании вердикта коллегии присяжных Быков признан виновным в организации убийства двух лиц (ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).

Установлено, что в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошёл конфликт. Последний считал, что доходы от совместной деятельности распределяются несправедливо.

После этого перед автомобилем, в котором находился Быков, произошёл взрыв. Бизнесмен расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего с ним красноярца и его близкого друга и решил их убить.

Организовать убийство Быков поручил своему знакомому. Какое-то время исполнители следили за жертвами. 24 июля 1994 года потерпевших, ехавших в автомобиле, расстреляли из огнестрельного оружия в Свердловском районе Красноярска.

Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре напомнили, что обвинительные приговоры другим участникам этого процесса были вынесены в 1997-м и 2012 годах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в производстве следствия также находятся уголовные дела по обвинению Анатолия Быкова в подстрекательстве к совершению убийства по найму, подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц по найму, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, организации преступного сообщества.