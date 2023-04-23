Обострение конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года
Армянский военный погиб при обстреле со стороны Азербайджана
В результате обстрелов со стороны Азербайджана погиб военнослужащий Вооружённых сил Армении. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в министерстве обороны республики. «По предварительным данным, в результате выстрела со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий...
23 апреля 2023
Президент Азербайджана Алиев потребовал от карабахских армян сделать выбор
Армянам, проживающим в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, необходимо выбрать между азербайджанским гражданством и уходом из региона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV. «Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние...
18 апреля 2023
Лавров призвал выполнять договорённости лидеров РФ, Азербайджана и Армении
За полное выполнение трёхсторонних договорённостей, который были достигнуты лидерами РФ, Азербайджана и Армении, выступает Россия, тему Лачинского коридора необходимо рассматривать исключительно в этом контексте. Об этом 20 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции...
20 марта 2023
Лавров обвинил Запад в попытках разрушить российско-армянские отношения
Страны коллективного Запада предпринимают попытки рассорить Россию и Армению, разрушить доверительные отношения двух стран. Об этом в понедельник, 20 марта, в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Говорили о тревожных тенденциях обстановки на Южном Кавказе. Мы...
20 марта 2023
Пашинян заявил, что миротворцы предотвратили катастрофу в Карабахе
Благодаря российским миротворцам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе не стал катастрофой, заявил 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил особую роль российских миротворческих войск в ситуации после незаконного, с точки зрения Армении, перекрытия Лачинского коридора в...
16 марта 2023
Премьер Армении считает Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
Согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, в сложившейся на тот момент ситуации Армения не могла полноценно гарантировать безопасность Нагорного...
14 марта 2023
Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию соглашений по Карабаху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили 31 января в пресс-службе правительства республики. Отмечается, что стороны обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху. Кроме того, Пашинян отметил...
31 января 2023
Пашинян: миротворцы РФ в Нагорном Карабахе не выполняют своих функций
Миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе якобы не выполняет свои функции по соглашению от 9 ноября 2020 года, заявил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пашинян также сообщил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате блокады...
22 декабря 2022
Самвел Карапетян: Арцах оказался на грани гуманитарной катастрофы
Президент Ассоциации армянских предпринимателей и группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил с заявлением по поводу ситуации в Арцахе. «С серьезной обеспокоенностью слежу за событиями вокруг очередной провокации со стороны Азербайджана, — говорится в обращении, распространенном изданием...
14 декабря 2022
Пашинян заявил о напряженной ситуации в Нагорном Карабахе
Обстановка в Нагорном Карабахе остается напряженной, заявил 9 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке. По его словам, главным вопросом в нашем регионе остается нагорнокарабахское урегулирование. «К...
9 декабря 2022
Баку и Ереван по инициативе США обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне. Как сообщили в пресс-службе Совбеза Армении 30 сентября, встреча прошла в Белом доме по инициативе советника президента США по вопросам национальной безопасности...
30 сентября 2022
Россия и Азербайджан обсудили выполнение соглашения по Карабаху
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили в телефонном разговоре выполнение трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба азербайджанского МИД. Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам, касающимся...
28 сентября 2022
В Нагорном Карабахе объявили минуту молчания
В Нагорном Карабахе 27 сентября объявили минуту молчания по случаю годовщины начала войны в 2020 году. Об этом сообщает агентство News. am. По данным журналистов, в 11:00 по местному времени (12:00 мск) в Степанакерте остановился транспорт на улице. Водители вышли из автомобилей и простояли молча...
27 сентября 2022
Слуцкий: потенциал мирного урегулирования в Нагорном Карабахе не исчерпан
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха нужно завершать миром. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Следите за развитием событий в трансляции:» Обострение нагорно-карабахского конфликта — все новости» «Россия почти два года назад (9...
13 сентября 2022
В Армении арестовали генерала за приказ отступить во время войны в Карабахе
Следственный комитет (СК) Армении обвинил генерал-майора М. А. в халатности за приказ отступить с освобождённой высоты во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что в конце сентября 2020 года одно из подразделений армии обороны...
2 сентября 2022
Рубен Варданян заявил, что переезжает в Нагорный Карабах
Бизнесмен Рубен Варданян объявил, что решил отказаться от гражданства России. Видеообращение опубликовано 1 сентября на YouTube. По словам бизнесмена, это решение было непростым, как и другое — переехать жить в Нагорный Карабах. Он выразил убеждение, что армянам всего мира после войны 2020 года...
1 сентября 2022
Армения опровергла информацию об обстреле позиций ВС Азербайджана
Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская армия произвела обстрел позиций азербайджанских вооруженных сил, не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны Армении. «Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что подразделения Вооруженных сил Армении...
13 августа 2022
Лавров: Россия не видела предложений Армении по Карабаху
На данный момент Россия не видела никаких конкретных предложений Армении по миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 5 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите АСЕАН в камбоджийском Пномпене. Он уточнил, что власти РФ не видели предложений от премьер-министра Армении...
5 августа 2022
Глава Азербайджана пригрозил Армении
Попытка Армении претендовать на территории Азербайджана может получить ответ, заявил 16 июня азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии форума «Угрозы глобальному миропорядку». Глава республики заявил, что Еревану не следует ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана...
16 июня 2022
В Карабахе заявили о необходимости бессрочного присутствия миротворцев РФ
Российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно, сейчас их присутствие особенно необходимо. Об этом заявил государственный министр республики Артак Бегларян. «Мы считаем, что миротворческий контингент должен оставаться здесь бессрочно, поскольку конфликт не урегулирован», —...
3 июня 2022