Ереван, 14 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Согласно трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

По его словам, в сложившейся на тот момент ситуации Армения не могла полноценно гарантировать безопасность Нагорного Карабаха, для этого требовалось создать систему гарантий.

Президент России Владимир Путин, согласно трёхстороннему заявлению и решению Совета Федерации, получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах. Это всё зафиксировано, сказал Пашинян.

Напомним, Россия участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе российские военнослужащие присутствуют с 10 ноября 2020 года в рамках договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении. Всего в зону конфликта были отправлены 1960 российских миротворцев.

В Приднестровье миротворческие войска России были введены 29 июля 1992 года. Они несут службу на 15 постах и КПП, которые находятся на ключевых участках зоны безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта пять человек стали жертвами перестрелки между азербайджанскими военными и сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Российские миротворцы остановили боестолкновение.

11 марта российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, зафиксировали факт нарушения режима прекращения огня. Инцидент обошёлся без пострадавших, ведётся разбирательство.