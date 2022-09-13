Москва, 13 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха нужно завершать миром. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Государственная дума Леонид Слуцкий

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«Россия почти два года назад (9 ноября 2020 г.) выступила основным посредником при достижении мирных договорённостей. В регионе остаются наши миротворцы. И конфликт всё же нужно завершать миром и за столом переговоров», — сказал Слуцкий.

«Мы остаёмся на этих позициях и готовы вновь оказывать всё необходимое содействие. Потенциал в этой сфере далеко не исчерпан», — убежден парламентарий.

Слуцкий предостерег внешних игроков от подстрекательства одной из сторон.

«Необходимо добиваться выполнения соглашений о прекращении огня и возврату к переговорному процессу», — подчеркнул Слуцкий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.