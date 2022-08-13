Ереван, 13 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская армия произвела обстрел позиций азербайджанских вооруженных сил, не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны Армении.

CuriousGolden Азербайджано-армянская государственная граница

«Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций на участках армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией», — отметили в армянском оборонном ведомстве.

Ситуация на границе с Азербайджаном «относительно стабильная» и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении, заявили в Минобороны Армении.

Напомним, что в сентябре–ноябре 2020 года произошел военный захват территорий Нагорного Карабаха силами Азербайджанской республики. После выхода к границам Армении между армиями Азербайджана и Армении наблюдались столкновения и взаимные обстрелы.