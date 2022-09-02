Ереван, 2 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) Армении обвинил генерал-майора М. А. в халатности за приказ отступить с освобождённой высоты во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Отмечается, что в конце сентября 2020 года одно из подразделений армии обороны Арцаха вернула контроль над ранее утраченной выстой «Арега», нанеся большие потери азербайджанской стороне. Вскоре туда подъехал генерал-майор М. А. и стал требовать отступить, несмотря на стратегическую важность высоты.

«Не имея полномочий отдавать приказы составу подразделений, участвовавших в контратаке, … не имея полномочий и приказа от вышестоящего командования на посещение данного места и реализации какого-либо боевого задания, приказал составу оставить освобождённую высоту», — говорится в сообщении.

По данным СК, генерал объяснил приказ тем, что тут скоро начнут проводить другую операцию. После отказа военнослужащих подчиниться, по версии следователей, М. А. связался с командиром этого подразделения и, используя авторитет, добился, чтобы отступление состоялось.

Напомним, в оппозиции Армении обвиняют премьер-министра республики Никола Пашиняна в том, что была проиграна война в Нагорном Карабахе в 2020 году.