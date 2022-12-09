Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Обстановка в Нагорном Карабахе остается напряженной, заявил 9 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

По его словам, главным вопросом в нашем регионе остается нагорнокарабахское урегулирование.

«К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев», — заявил Пашинян.

Он также рассказал о недавнем «перекрытии Лачинского коридора», добавив, что в Нагорном Карабахе «есть большие опасения по этому поводу».

В свою очередь президент России подчеркнул, что у них с премьер-министром Армении всегда есть вопросы для обсуждения.

Напомним, ранее Нагорный Карабах соединял с Арменией Лачинский коридор, но Лачин передали под контроль Азербайджана в августе 2022 года в исполнение трёхстороннего соглашения Москвы, Баку и Еревана, заключённого в ноябре 2020 года. С тех пор действует трасса Степанакерт — Горис.

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