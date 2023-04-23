Ереван, 23 апреля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны Азербайджана погиб военнослужащий Вооружённых сил Армении. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в министерстве обороны республики.

Гавриил Григоров/ТАСС Военнослужащий азербайджанской армии

«По предварительным данным, в результате выстрела со стороны противника получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий воинской части N МО РА Погосян Артем Арсенович», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 11:50 по местному времени на позиции Вооружённых сил Армении в районе населённого пункта Сотк.

В оборонном ведомстве также выразили слова поддержки членам семьи, родным и сослуживцам погибшего в результате обстрела.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать с Азербайджаном документ по мирному договору. В ходе обращения к оппозиционным депутатам в парламенте страны 21 апреля Пашинян подчеркнул, что азербайджанские власти не принимают этот документ.