Москва, 14 декабря, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Президент Ассоциации армянских предпринимателей и группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выступил с заявлением по поводу ситуации в Арцахе.

Argam.V Самвел Карапетян

«С серьезной обеспокоенностью слежу за событиями вокруг очередной провокации со стороны Азербайджана, — говорится в обращении, распространенном изданием «Новости-Армения». — Уже почти вторые сутки Арцах находится в фактической блокаде. Перекрыта единственная дорога из Армении, полностью перекрыто газоснабжение республики. Десятки тысяч мирных граждан, в том числе и дети, оказались заблокированы, другие не имеют возможности вернуться домой. Медицинские учреждения лишены возможности получать медикаменты, прекращены поставки топлива и продовольствия. Около 120 тысяч людей оказались в изоляции, и сейчас Арцах на грани гуманитарной катастрофы».

«Подвергая риску фактического геноцида мирных жителей Арцаха, — отмечает Карапетян, — Азербайджан действует методами террора и шантажа, грубо игнорирует полномочия развернутых миротворческих сил. Этим действиям должны быть даны соответствующие оценки».

«Армяне неделимы, где бы мы ни находились, мы один народ и вместе делим все радости и проходим испытания, — подчеркивает президент Ассоциации армянских предпринимателей. — Поэтому я хочу обратиться со словами поддержки к жителям Арцаха и правительству республики. Хотя путь Арцаха никогда не был легким и последняя война стала для народа Арцаха невероятным испытанием, армяне — гордые и сильные люди. Наш дух не был сломлен после многочисленных конфликтов, не будет сломлен и сегодня».

«Все наши усилия сегодня направлены на предотвращение гуманитарного кризиса и помощи людям. Я хочу особо подчеркнуть, что, как и прежде, я буду рядом с Арцахом и армянским народом, борющимся за безопасность и право на мирную жизнь, и продолжу делать для этого всё от меня зависящее», — пообещал Самвел Карапетян.