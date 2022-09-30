Ереван, 30 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне. Как сообщили в пресс-службе Совбеза Армении 30 сентября, встреча прошла в Белом доме по инициативе советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Александр Рюмин/ТАСС

«Мы обсудили процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта, а также потребность установления мира в регионе», — написал Григорян в сообщении в соцсети.

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Также отмечается, что участники встречи заявили о «важности устранения последней агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе была объявлена минута молчания по случаю годовщины начала войны в 2020 году. На улицах остановился транспорт, водители вышли из автомобилей и простояли молча, отдавая дань памяти траурному событию. В этот день в день в Степанакерте открыли мемориал «Алтарь света», посвящённый войне 2020 года.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Арцаха перешла под контроль Баку.

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