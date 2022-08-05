Пномпень, 5 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. На данный момент Россия не видела никаких конкретных предложений Армении по миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 5 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите АСЕАН в камбоджийском Пномпене.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он уточнил, что власти РФ не видели предложений от премьер-министра Армении, которые он хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе на фоне последней эскалации.

«Поэтому я не могу сейчас гадать», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Степанакерт ожидал «адресной реакции» международного сообщества на обострение в Нагорном Карабахе, но её не видно, заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

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