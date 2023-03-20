Москва, 20 марта, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада предпринимают попытки рассорить Россию и Армению, разрушить доверительные отношения двух стран. Об этом в понедельник, 20 марта, в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

MFA Russia/Global Look Press Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров

«Говорили о тревожных тенденциях обстановки на Южном Кавказе. Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности», — сказал дипломат, добавив, что все попытки Запада расшатать обстановку на Южной Кавказе обречены на провал.

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Ереван в понедельник, 20 марта, в ходе рабочего визита. Одной из главных тем переговоров Сергей Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном стала подготовка мирного договора между Баку и Ереваном.

В ходе переговоров глава МИД Армении заявил, что Азербайджан в одностороннем порядке нарушил все пункты, предусмотренные подписанным в ноябре 2020 года трёхсторонним соглашением Москвы, Еревана и Баку.