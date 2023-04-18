Баку, 18 апреля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Армянам, проживающим в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, необходимо выбрать между азербайджанским гражданством и уходом из региона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место», — сказал Алиев.

Также президент Азербайджана в очередной раз подчеркнул, что Армении стоит официально признать Нагорный Карабах азербайджанским.

Ранее Ильхам Алиев заявлял, что власти Азербайджана смогут обеспечить безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе, после возвращения региона под контроль Баку. В подтверждение своих слов Алиев заявил, что в Баку находится армянская церковь «с множеством армянских книг». Таким образом, по его мнению, армянскому населению может быть предоставлена культурная автономия.

Во вторник, 18 апреля, глава армянского правительства Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что мирный договор Армении с Азербайджаном возможен, если обе стороны «чётко, без двусмысленностей и подводных камней» признают территориальную целостность друг друга.