Баку, 16 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Попытка Армении претендовать на территории Азербайджана может получить ответ, заявил 16 июня азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии форума «Угрозы глобальному миропорядку».

President.az Ильхам Алиев

Глава республики заявил, что Еревану не следует ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана, ведь в противном случае Баку поставит под сомнение «территориальную целостность Армении».

Алиев заявил, что в ноябре 1920 г. «советская власть забрала историческую часть нашей страны — Зангезур — и присоединила её к Армении».

Ильхам Алиев «Поэтому если Армения будет требовать статус для армян Карабаха, почему азербайджанцы не должны требовать статус для азербайджанцев в Западном Зангезуре? Ведь эта территория была полностью населена азербайджанцами».

Он сказал, что Еревану не следует «забывать уроки Второй Карабахской войны», армянские власти должны «хорошо усвоить» их, отказавшись «от любых территориальных претензий к Азербайджану».

Алиев добавил, что заявления Еревана «о так называемом статусе Нагорного Карабаха» являются «абсолютно контрпродуктивными» и «опасными, в том числе и для самой Армении». Ереван не должен больше «пытаться переписать историю», считает глава Азербайджана.