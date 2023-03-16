Ереван, 16 марта, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Благодаря российским миротворцам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе не стал катастрофой, заявил 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Federation Council of Russia/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Он отметил особую роль российских миротворческих войск в ситуации после незаконного, с точки зрения Армении, перекрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе и поблагодарил их за усилия по достижению поставленной цели.

Премьер напомнил, что Россия с 2020 года взяла на себя роль гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха.

«Мы надеемся, что Россия полностью выполнит указанную функцию, но если наш союзник не может выполнить эту роль по какой-либо объективной причине, я думаю, она должна обратиться в Совет Безопасности ООН, предупредив об опасности гражданскому населению в Нагорном Карабахе», — заключил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в зоне ответственности российских миротворцев было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.