Ереван, 22 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе якобы не выполняет свои функции по соглашению от 9 ноября 2020 года, заявил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Министерство обороны Российской Федерации Российские миротворцы

Пашинян также сообщил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Ереван передал Баку свои предложения по мирному соглашению, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2022 года президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что народ республики будет достойно переносить физические лишения блокады, а также поблагодарил российских миротворцев за исполнение миссии.

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