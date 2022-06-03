Степанакерт, 3 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Российские миротворцы должны оставаться в Нагорном Карабахе бессрочно, сейчас их присутствие особенно необходимо. Об этом заявил государственный министр республики Артак Бегларян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Мы считаем, что миротворческий контингент должен оставаться здесь бессрочно, поскольку конфликт не урегулирован», — сказал он РИА Новости.

Бегларян добавил, что присутствие в регионе российских миротворцев необходимо из-за того, что Азербайджан не готов к переговорам с Нагорным Карабахом на трех четких принципах, предложенных международными посредниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бегларян заявил, что власти Нагорного Карабаха ведут с Ереваном переговоры о признании республики, но подвижек пока нет.

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