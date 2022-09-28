Баку, 28 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили в телефонном разговоре выполнение трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам, касающимся сотрудничества между двумя государствами, и вопросам, представляющим взаимный интерес.

«В ходе разговора министры обсудили существующую ситуацию в регионе, в том числе, вопросы, связанные с выполнением трёхсторонних заявлений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян ранее заявил, что российские миротворцы не должны покидать этот регион.

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