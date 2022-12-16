Убийство аспирантки СПбГУ доцентом Олегом Соколовым
Осужденный за убийство историк Соколов заведует библиотекой в колонии
Бывший доцент СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки, тело которой он расчленил и утопил в реке, заведует сектором культуры в исправительной колонии строгого режима №6 в промзоне Обухово под Петербургом. Соколов также читает лекции заключенным. Об этом...
16 декабря 2022
Мосгорсуд отказал осужденному историку Соколову в иске к Понасенкову
Московский городской суд оставил без удовлетворения исковое заявления осужденного в 2019 году за убийство бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова к московскому публицисту Евгению Понасенкову, с которым у него продолжается давний конфликт. Об этом сообщатся 1 февраля на сайте Мосгорсуда. В...
1 февраля 2022
Суд по делу Соколова решил сохранить оружие и патроны осужденного
Приговор историку Олегу Соколову решением апелляционной инстанции Санкт-Петербургского городского суда изменен только в части судьбы вещественных доказательств по уголовному делу — их не будут уничтожать, а передадут в распоряжение органов МВД. В части наказания, в виде 12 с половиной лет лишения...
27 сентября 2021
Суд изменил приговор историку Соколову за убийство, сохранив срок наказания
Санкт-Петербургский городской суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда Петербурга от 25 декабря 2020 года в отношении историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Апелляционная коллегия приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга изменила...
27 сентября 2021
Соколов не раскаялся, а поливает грязью Ещенко — адвокат Бакшеева
Семья погибшей аспирантки Анастасии Ещенко не увидела в словах ее убийцы, историка Олега Соколова раскаяния, а лишь попытку облить покойную грязью. Об этом заявила во время заседания суда апелляционной инстанции по делу Соколова адвокат потерпевших Александра Бакшеева, передает корреспондент ИА...
23 сентября 2021
Адвокат привёл суду 10 причин, почему историку Соколову нужно скостить срок
Адвокат историка Олега Соколова, осужденного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, назвал десять обстоятельств, из-за которых его подзащитному необходимо уменьшить срок заключения, передает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM. По мнению адвоката Сергея Лукьянова, Соколов заслуживает снижения...
23 сентября 2021
Историк Соколов просит признать «аффект» при убийстве Ещенко и снизить срок
Историк Олег Соколов, осужденный в 2020 году к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, попросил апелляционную инстанцию переквалифицировать дело на «убийство в состоянии аффекта» и снизить ему срок наказания, передает 16...
16 сентября 2021
Историк Соколов пожаловался в суде на случившуюся с ним «беду»
Историк Олег Соколов, осужденный в 2020 году к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, едва не расплакался в суде, добиваясь пересмотра приговора. Подобные истерики с ним случались и ранее. На этот раз осужденный посетовал на свою...
16 сентября 2021
Историк Соколов не смог запретить документальный фильм о себе
Санкт-Петербургский городской суд отказал осужденному за убийство историку Олегу Соколову в обжаловании решения Петроградского районного суда Северной столицы, отказавшего ему в удалении из сети документального фильма. Иск Соколова о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан к его...
15 июля 2021
Рассмотрение апелляции по делу Олега Соколова перенесли на сентябрь
Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката петербургского историка Олега Соколова, осужденного по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перенесли на сентябрь. Такое решение было принято 13 июля коллегией судей после того, как защита осужденного ходатайствовала о его личном присутствии на...
13 июля 2021
Горсуд Петербурга назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Соколову
Санкт-Петербургский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга в отношении осужденного за убийство и незаконный оборот оружия историка Олега Соколова на 13 июля 2021 года. Об этом 24 июня сообщили защитник Соколова, адвокат...
24 июня 2021
Уголовное дело историка Соколова пересмотрят в середине июля
Санкт-Петербургский городской суд принял для апелляционного пересмотра уголовное дело историка Олега Соколова, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом 18 июня сообщил адвокат осужденного Сергей Лукьянов. По его словам, уголовное...
18 июня 2021
Семья Ещенко просит Францию лишить Соколова ордена Почетного легиона
Семья убитой в 2019 году историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отправила во Францию письмо с просьбой лишить убийцу девушки, осужденного за это преступление российским судом, ордена Почётного легиона. Об этом 7 мая ИА REGNUM сообщила адвокат потерпевшей стороны Александра...
7 мая 2021
Суд отклонил иск историка Соколова к бывшей возлюбленной и Первому каналу
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал историку Олегу Соколову, осужденному за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, во втором иске к его бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой, а также к АО «Первый канал». Суд не счел выпуск программы «Док-Ток» с Ксенией Собчак порочащим его честь...
10 февраля 2021
Суд отказался признать ложным фильм о «русском Наполеоне» Соколове
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по исковому заявлению осужденного за убийство и незаконный оборот оружия историка Олега Соколова к его давней знакомой Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом 19...
19 января 2021
Историку-убийце Соколову просят уменьшить срок из-за «аморальности» жертвы
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор суда в отношении его подзащитного Олега Соколова. Известного историка и реконструктора 25 декабря 2020 года приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима за убийство...
14 января 2021
Прокуратура Петербурга не будет оспаривать приговор историку Соколову
Прокуратура Санкт-Петербурга не планирует обжаловать в вышестоящей инстанции приговор суда историку Олегу Соколову, признанному виновным в убийстве 24-летней аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в пресс-службе надзорного ведомства. Напомним, ранее стало...
12 января 2021
Обжалован приговор историку Соколову, осужденному за убийство аспирантки
Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко на 12 с половиной лет колонии строгого режима, обжаловал приговор. Апелляцию на решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга подал 11 января адвокат осужденного Сергей Лукьянов. Он сообщил об...
12 января 2021
Петербург могут вновь объявить «криминальной столицей»: итоги 2020 года
За январь — ноябрь 2020 года Санкт-Петербург оказался на первом месте в России по наибольшему приросту числа выявленных преступлений — их стало больше на 12,2 тыс. (+26,5%) по сравнению с тем же периодом 2019 года. Рост числа тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев составил в Петербурге 41...
30 декабря 2020
Защита историка Соколова готова оспаривать приговор вплоть до ЕСПЧ
Историк Олег Соколов, признанный виновным в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, скорее всего, будет оспаривать вынесенный ему приговор и дойдет в этом деле до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из адвокатов...
25 декабря 2020