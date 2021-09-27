Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда Петербурга от 25 декабря 2020 года в отношении историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Апелляционная коллегия приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга изменила, разрешив судьбу вещественных доказательств по уголовному делу. В остальной части приговор оставлен без изменений, а жалоба защиты — без удовлетворения.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде 27 сентября 2021 года

«Это не честно, неужели вам не стыдно, это разве суд?!» — закричал на судью Соколов, услышав решение суда.

Напомним, Олег Соколов в декабре 2020 года был осужден к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, совершенное в ноябре 2019 года, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия, из которого была убита девушка. В ходе процесса в районном суде гособвинение просило приговорить Олега Соколова к 15 годам лишения свободы, защита просила назначить не более восьми.

Сторона защиты Соколова в апелляционной инстанции требовала отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение либо снизить наказание осужденному, учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе «провоцирующее» поведение жертвы и научные заслуги Соколова.

Сам Соколов в своем последнем слове в апелляционной инстанции заявил, что «глубоко и искренне» раскаивается в совершенном преступлении. «Я не знаю, как доказать, что я искренне раскаиваюсь! Неужели это не видно?» — прокричал Соколов. «Я совершенно не соображал, что произошло, я потерял голову», — добавил он.

Соколов попросил суд не рассматривать его деяние, как преступление, совершенное с холодным расчетом: «Это будет неправильно, это будет нечестно!»

Соколов опять разрыдался, говоря о своих несовершеннолетних детях и о том, как он их любит. Он в очередной раз заявил, что причиной его преступных действий якобы стали оскорбления со стороны Ещенко в адрес детей. Также осужденный, рыдая, сетовал на участь своей престарелой матери-блокадницы и вспоминал о недавно скончавшемся отце, в прошлом служившем в Вооруженных силах. Также Соколов выразил надежду, что его отправят отбывать наказание недалеко от Петербурга и это позволит ему видеться с родственниками.

«Если суд справедливый, то как же это всё не принять во внимание, очень надеюсь на это», — заключил Соколов.

Однако суд решил, что приговор в части срока наказания справедливый и изменению не подлежит.

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Напомним, как установлено следствием и судом, 8 ноября 2019 года, примерно с 02:36 по 03:00 мск, Соколов в своей квартире на набережной реки Мойки в Петербурге поссорился с Ещенко на почве взаимной ревности. В ходе конфликта он взял незаконно хранившийся у него обрез малокалиберной винтовки ТОЗ и выстрелил из него в голову девушки один раз. Это ранение не было смертельным. Затем Соколов начал душить потерпевшую, нанеся ей тяжкие, но не смертельные повреждения, а затем еще трижды выстрелил ей в голову, в результате чего Ещенко скончалась на месте происшествия.

На утро после убийства Олег Соколов, по данным следствия, положил тело жертвы под кровать и занялся своими делами: позвонил в газовую службу по поводу неисправно работающей газовой колонки, созвонился с посольством Франции по рабочим вопросам и со своим приятелем в Крыму по личному делу, съездил в мебельный магазин за новым матрасом взамен залитого кровью, а также в строительный магазин за пилой и мусорными мешками, а вечером принял гостей, выпил с ними дорого коньяка и закусил икрой.

После чего в ночь на 9 ноября 2019 года расчленил тело девушки, расфасовал по пакетам и почти полностью избавился от останков, выбросив их в реку Мойку прямо у дома. Однако довести до конца свой преступный умысел по сокрытию следов преступления Соколов не смог, поскольку упал в воду, когда пытался утопить портфель с отрубленными руками девушки. Мужчину вытащили на берег, где и были обнаружены останки. А в квартире у Соколова нашли голову жертвы. Олег Соколов психолого-психиатрической экспертизой был признан вменяемым как в целом, так и в момент преступления.