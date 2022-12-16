Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Бывший доцент СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки, тело которой он расчленил и утопил в реке, заведует сектором культуры в исправительной колонии строгого режима №6 в промзоне Обухово под Петербургом. Соколов также читает лекции заключенным. Об этом стало известно после посещения колонии уполномоченным по правам человека в Петербурге Светланой Агапитовой.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

В Обуховской колонии отбывают наказания те, кто совершил особо тяжкие преступления, но осуждены впервые. Таких там 1011 человек. Олег Соколов в декабре 2020 года был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года и незаконном хранении огнестрельного оружия.

«Любителям интеллектуального досуга в колонии есть, чем себя занять. Фонд местной библиотеки — очень даже солидный: от классики до технической литературы. А заведует этим личность, известная с разных сторон. Это петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Во время общения Соколов рассказал Агапитовой, что кроме заведования библиотекой он ведёт исторический кружок, общаясь с осужденными, которым интересны гуманитарные науки.

Напомним, как установлено следствием и судом, 8 ноября 2019 года Соколов в своей квартире на набережной реки Мойки в Петербурге поссорился с Ещенко на почве взаимной ревности. В ходе конфликта он взял незаконно хранившийся у него обрез малокалиберной винтовки и выстрелил из него в голову девушки один раз. Это ранение не было смертельным. Затем Соколов начал душить потерпевшую, нанеся ей тяжкие, но не смертельные повреждения, а затем еще трижды выстрелил ей в голову, в результате чего Ещенко скончалась на месте происшествия.