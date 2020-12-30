Санкт-Петербург, 30 декабря, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За январь — ноябрь 2020 года Санкт-Петербург оказался на первом месте в России по наибольшему приросту числа выявленных преступлений — их стало больше на 12,2 тыс. (+26,5%) по сравнению с тем же периодом 2019 года. Рост числа тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев составил в Петербурге 41,3%.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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В соседней Ленинградской области, тесно связанной с Петербургом, общий рост преступности за январь — ноябрь 2020 года составил 12,8%, а тяжких и особо тяжких преступлений стало больше на 19,9%.

ИА REGNUM решило напомнить о самых резонансных криминальных происшествиях уходящего года в обоих регионах, однако сначала — о закономерном финале самого громкого преступления 2019 года.

Суд над историком Соколовым

25 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении 64-летнего историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвинялся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях. Почти пять месяцев понадобилось Октябрьскому районному суду, чтобы досконально разобраться в данном деле и вынести приговор.

Несмотря на то, что Соколов сразу признал свою вину и неоднократно заявлял о своем раскаянии, суд вынес достаточно строгое наказание в виде двенадцати с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. В случае, если осужденному не удастся оспорить приговор и в будущем получить условно-досрочное освобождение, Олег Соколов выйдет на свободу в 2032 году, когда ему исполнится 76 лет.

Напомним, государственный обвинитель требовал для Соколова 15 лет лишения свободы по совокупности двух преступлений (убийство и незаконный оборот оружия). Адвокаты историка просили суд вынести почти самое мягкое наказание из возможного — в виде восьми лет лишения свободы.

Хотя приговор оказался ближе к тому сроку, какой просило обвинение, после его оглашения по соцсетям прокатилась волна разочарования тем, что Соколов не получил максимально возможное наказание. Впрочем, точка в этом деле еще не поставлена, скорее всего, приговор будет обжалован защитой Соколова.

Ирина Ефремова Олег Соколов

Захват детей-заложников

В примыкающем к Петербургу городе Колпино 24 ноября 2020 года неадекватный отец семейства, 38-летний Денис Бельтюков, захватил в заложники шесть детей (трое от первого брака жены и трое общих с нею). А саму жену, угрожая убийством, выгнал на улицу.

В результате пять часов дети находились один на один с разъяренным мужчиной, который время от времени угрожал детям в возрасте от трех до 15 лет убийством с помощью топора и ножа. При этом он требовал встречи… с женой, которую сам же и выгнал, упрекая в «изменах».

В Колпино были стянуты подразделения ОМОНа и спецназа, они готовились штурмовать квартиру на первом этаже, где разворачивалась драма, грозящая обернуться трагедией. Телеканалы транслировали происходящее в прямом эфире.

Но спасти мальчиков от горе-отца (а заодно и жизнь ему самому) удалось не спецназу, а районному прокурору, благодаря длительным переговорам. В итоге мужчина добровольно сдался. В настоящий момент дети находятся в Центре содействия семейному воспитанию, под присмотром соцработников и психологов, и ждут, когда их мать сможет устроить свой быт, чтобы вернуться к ней.

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Убийство бизнесмена Петрова

Вечером 24 октября 2020 года в поселке Великое под Выборгом в Ленинградской области был застрелен крупный предприниматель и муниципальный депутат, 61-летний Александр Петров.

Мужчину застрелили одним выстрелом из снайперской винтовки с противоположного берега реки, когда он вышел из бани на своем дачном участке. Киллер и заказчики убийства до сих пор не найдены, нет ни задержанных, ни подозреваемых.

Дерзкое преступление в отношении бизнесмена, занимавшегося также общественно-политической и благотворительной деятельностью, совершенное в стиле «лихих 90-х», привлекло внимание всей страны. Главным образом, потому, что погибший был отцом первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. А также владел большим количеством предприятий и недвижимости в приграничном Выборгском районе Ленобласти, имеющем стратегическое значение для всего Северо-Запада.

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Однако ни большой общественный резонанс, ни влиятельные и богатые друзья и коллеги убитого, ни контроль над расследованием со стороны руководителей правоохранительных органов пока не смогли обеспечить раскрытие этого громкого преступления. Что лишний раз говорит о том, что его заказчиками и организаторами являются очень серьезные силы, умеющие «рубить концы».

До тех пор, пока «ликвидация» столь крупной для Ленинградской области фигуры остается безнаказанной, другие заметные игроки в регионе тоже вряд ли могут чувствовать себя в полной безопасности.

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Sledcom.ru Следственный комитет России

Многомиллионное хищение

Также в Выборге в уходящем году вскрыли многомиллионное хищение бюджетных средств, масштаб которого огромен для районного центра, каким является Выборг. Речь идет как минимум о 700 млн рублей, а как максимум — о более чем 1 млрд рублей. Фигурантами дела стали бывший многолетний глава районной администрации, 64-летний Геннадий Орлов, а также его бывший подчиненный, экс-глава районного комитета финансов Александр Болучевский. Обоих обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Кроме хищения 700 млн рублей, следствие также считает, что в период с 4 апреля 2016 по 20 апреля 2017 года неустановленные лица администрации МО «Выборгский район» Ленобласти, используя служебное положение, действуя совместно с представителями МБУ «Служба заказчика» и ООО «ПроектСтрой СПб», обеспечили оплату за счет средств бюджета района заведомо несуществующих обязательств МБУ перед этими юридическими лицами на сумму свыше 800 млн рублей.

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Власти Ленинградской области заверили, что выявленные хищения не повлияют на выполнение социальных обязательств перед населением и на процесс реставрации и реконструкции исторического центра Выборга, который является визитной карточкой туристического кластера Ленобласти. Тем временем расследование хищения бюджетных средств продолжается, и в нем появляются новые фигуранты.

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Тренд имени Соколова

В 2020 году Санкт-Петербург получил печальную известность как «город расчленителей». Так, минувшей осенью в реках и каналах города были выловлены отчленённые останки людей. Например, из рек Невы и Екатерингофка рыбаки достали останки мужчины. Как позже выяснилось, они принадлежали 37-летнему петербуржцу, который 5 сентября 2020 года ушел на работу на завод в Невском районе Петербурга, после чего пропал без вести.

По данным следствия, его прямо на рабочем месте убил 33-летний коллега Евгений Александров. Обвиняемый в сентябре 2020 года, находясь в цеху Обуховского завода, на почве личных неприязненных отношений к своему коллеге перерезал ему горло. Чтобы скрыть убийство, мужчина распилил тело на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул их в Неву, протекающую рядом с предприятием. Как всё это осталось незамеченным на заводской территории, знает только следствие.

К слову, 29 сентября были найдены другие расчлененные останки. На территорию яхт-клуба на Финском заливе волнами принесло мешок с частями тела человека. О раскрытии этого убийства пока не сообщалось.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте @Энди Картрайт Александр Юшко (Энди Картрайт)

Загадка смерти рэпера

После нашумевшего убийства с расчленением тела аспирантки в Петербурге произошло еще одно не менее резонансное преступление. 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в центре Петербурга было обнаружено расчлененное тело 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, больше известного под псевдонимом Энди Картрайт. При этом его внутренние органы были вымыты и хранились в холодильнике.

По возбужденному делу об убийстве проходит 36-летняя супруга, теперь уже вдова рэпера Марина Кохал. По версии следствия, она умертвила мужа специально подобранными медпрепаратами из-за постоянного пьянства и из ревности, а чтобы скрыть следы преступления, расчленила тело, а часть останков выстирала в стиральной машине. При этом часть органов погибшего бесследно исчезла.

Все обвинения женщина отрицает, утверждая, что муж умер от передозировки наркотиков, а следователи пока не спешат раскрывать адвокатам результаты двух экспертиз, которые должны были дать ответ на вопрос о точной причине смерти исполнителя.

Тем временем Марина Кохал остаётся под стражей, следствие ищет новые доказательства ее вины, а ее маленький ребенок будет передан родственникам матери.

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Сгорели заживо

Самой большой трагедией, не связанной с умышленными убийствами, стал пожар в частном доме в Выборге, где 29 апреля 2020 года заживо сгорели шесть детей и двое взрослых. Спастись удалось лишь одной девочке, которая в ту ночь ночевала у бабушки.

Органами СКР по Ленобласти было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В ходе расследования установлено, что должностные лица муниципальных органов власти, а также контролирующих и надзорных органов города Выборг не исполнили свои должностные обязанности.

Как считают в ведомстве, они «не соблюдали законодательство, направленное на профилактику, пресечение и устранение нарушений, выраженных в незаконном использовании имущества, соблюдения прав несовершеннолетних, обеспечения норм и требований пожарной безопасности». Однако пока о привлечении кого-либо к ответственности за гибель детей и взрослых не сообщалось.