Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Приговор историку Олегу Соколову решением апелляционной инстанции Санкт-Петербургского городского суда изменен только в части судьбы вещественных доказательств по уголовному делу — их не будут уничтожать, а передадут в распоряжение органов МВД. В части наказания, в виде 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, приговор Октябрьского районного суда Петербурга, вынесенный Соколову 25 декабря 2019 года, оставлен без изменений. Соколов осужден за убийство 24-летней девушки и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде 27 сентября 2021 года

Решением горсуда, изъятые у Соколова более 400 патронов к малокалиберной винтовке, четыре из которых были использованы при совершении убийства Анастасии Ещенко, сам обрез винтовки ТОЗ, ставший орудием преступления, а также травматический пистолет МР-353, законно хранившийся у Соколова и патроны к нему будут переданы в распоряжение ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти вместо уничтожения, как было решено судом первой инстанции.

«В остальном этот же приговор оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвоката Лукьянова оставить без удовлетворения», — огласила судья городского суда.

Кассационную жалобу на решение районного суда по существу дела или решение городского суда, вынесенное в порядке апелляции, можно подать в судебную коллегию по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в течение шести месяцев.