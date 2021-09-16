Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов, осужденный в 2020 году к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, попросил апелляционную инстанцию переквалифицировать дело на «убийство в состоянии аффекта» и снизить ему срок наказания, передает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM. А когда суд отказался от нового судебного допроса Соколова, осужденный начал громко возмущаться, назвав суд «судилищем».

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.ненная пресс-служба судов СПб. Осужденный историк Олег Соколов и его адвокаты в суде апелляционной инстанции

Напомним, 16 сентября Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор от 25 декабря 2020 года Октябрьского районного суда Петербурга в отношении Олега Соколова. В суде защита Соколова просила провести дополнительные экспертизы и выяснить, влияли ли медицинские препараты, которые употреблял Соколов до убийства девушки, на его эмоциональное и психологическое состояние, и пересмотреть картину преступления. А сам осужденный попросил переквалифицировать дело и снизить ему срок отбывания наказания.

Сторона обвинения, наоборот, просила суд в удовлетворении ходатайства защиты отказать. Адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева указала суду, что нет причин в переквалификации обвинения на «аффект». Свою позицию она подкрепила отсылкой к материалам дела, где установлено, что после убийства Соколов не вызвал скорую помощь, а спрятал тело под кроватью и на следующий день встречал гостей, с которыми ел икру и пил коньяк в соседней комнате. А также общался с посольством Франции в России и звонил по другим делам. После чего расчленил тело Ещенко, зачистил следы и занялся утоплением останков. По мнению адвоката Бакшеевой, это полностью опровергает

Суд стороне защиты Соколова в проведении дополнительных судебных экспертиз и повторном исследовании доводов защиты отказал.

«Я глубоко сожалею, раскаиваюсь в содеянном. Я отдал бы всё, чтобы повернуть время вспять ради того чтобы эта трагедия не случилась, — обратился к суду Соколов. — Прежде всего считаю приговор суда первой инстанции несправедливым и суровым».

Осужденный также отметил, что он подробно изложил отношения с убитой им Анастасией Ещенко в своей книге, которая доступна в отрытом доступе. Своё произведение Соколов предложил прочитать, чтобы суд смог узнать его версию событий.