Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор суда в отношении его подзащитного Олега Соколова. Известного историка и реконструктора 25 декабря 2020 года приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Об этом 14 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов и Сергей Лукьянов в суде

В своей апелляционной жалобе адвокат историка указал, что приговор является незаконным и необоснованным. По его мнению, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, по мнению адвоката, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, а также неправильно применил уголовный закон, поэтому приговор является несправедливым.

Ввиду чего Сергей Лукьянов просит приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга изменить и учесть в качестве смягчающего обстоятельства «аморальность и противоправность поведения потерпевшей, явившегося поводом для преступления», и соразмерно смягчить назначенное Соколову наказание.

Как отмечает ИА REGNUM, во время судебного процесса Соколов неоднократно обвинял свою жертву в изменах, о которых ему якобы стало известно после того, как он попал в СИЗО. Однако получить фактические подтверждения этих заявлений в ходе судебного процесса не удалось. Большинство свидетелей заявляли о том, что Ещенко любила Соколова и хорошо к нему относилась. Обвинение настаивало на том, что все упрёки Соколова в адрес Ещенко не имеют под собой никаких оснований и являются попыткой смягчить наказание.

Добавим, осужденный не раз указывал суду, что его якобы довело до убийства длительное психологическое давление со стороны публициста Евгения Понасенкова, а также конфликты с убитой Анастасией Ещенко из-за детей Соколова от предыдущего брака.

Напомним, в ходе процесса гособвинение просило приговорить Олега Соколова к 15 годам лишения свободы, защита просила назначить не более восьми.