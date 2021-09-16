Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов, осужденный в 2020 году к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, едва не расплакался в суде, добиваясь пересмотра приговора. Подобные истерики с ним случались и ранее. На этот раз осужденный посетовал на свою тяжелую судьбу, на смерть отца и ту «беду», в которой он оказался, передает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов СПб. Осужденный Олег Соколов в суде

Сегодня, 16 сентября, Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда Петербурга в отношении Олега Соколова. В суде сторона защиты просит повторно провести комплексную экспертизу и выяснить, влияли ли медицинские препараты, которые принимал Соколов до убийства девушки, на его эмоциональное и психологическое состояние. Также защита осужденного просит провести ряд психолого-психиатрических исследований, которые смогут пролить свет на то, в каком именно состоянии было совершено преступление.

Перед тем, как приступить к слушанию, осужденный попросил суд допустить к участию в процессе общественного защитника — некую 52-летнюю Екатерину Красовскую. По его словам, женщина не обладает юридическим образованием, но имеет высшее образование, «интеллигентная, образованная и очень хорошая, достойная во всех отношениях», и она сможет представлять его интересы перед общественностью.

«Достойный во всех отношениях человек, честный, порядочный человек. Она очень прониклась той бедой, которая со мной случилась. Желает мне помочь. Мне было бы это очень важно», — обосновал свою просьбу Соколов.

Помимо этого он сообщил, едва сдерживая рыдания, что в его жизни произошло страшное несчастье, из-за пережитого стресса на днях ушел из жизни его отец, а 87-летняя мать из-за эпидемии не может его навещать в СИЗО и решать все его дела на воле.

Выслушав позицию осужденного, суд решил отказать в удовлетворении ходатайства, сославшись на то, что Красовская не имеет юридического образования, кроме того, у Соколова уже есть два профессиональных адвоката — Сергей Лукьянов и Александр Торгашев, которые представляют его в суде.