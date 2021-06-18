Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд принял для апелляционного пересмотра уголовное дело историка Олега Соколова, которого приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом 18 июня сообщил адвокат осужденного Сергей Лукьянов.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

По его словам, уголовное дело в отношении Соколова поступило в Санкт-Петербургский городской суд для апелляционного пересмотра.

«Предполагаемая дата судебного заседания — середина июля», — уточнил адвокат.

Напомним, в декабре 2020 года 64-летний Олег Соколов был приговорен Октябрьским районным судом к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве 23-летней Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. С приговором осужденный не согласился, как и с некоторыми утверждениями свидетелей обвинения, на что также были поданы гражданские иски, но проиграны в суде.