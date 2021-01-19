Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по исковому заявлению осужденного за убийство и незаконный оборот оружия историка Олега Соколова к его давней знакомой Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом 19 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Решение суда корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой Соколовым Анастасии Ещенко.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов (фото РВИО)

Иск адвокаты Соколова подали, когда уголовное дело по факту убийства 24-летней аспирантки еще только слушалось в другом суде Петербурга.

В своём иске Соколов требовал удалить из интернета документальный фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» и взыскать компенсацию морального вреда. По мнению историка, этот фильм, опубликованный в 2020 году на видеосервисе Premier, содержит ложные сведения о нём.

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Истец требовал через суд удалить фильм и компенсировать ему причиненный моральный вред — по 1 тыс. рублей с каждого ответчика. Помимо этого, он также хотел, чтобы Пржигодзкая опровергла сведения из фильма, зачитав итоговое решение суда.

Однако Петроградский районный суд Санкт-Петербурга Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал.

«Как и я говорила раньше, оснований для удовлетворения иска Соколова к Екатерине не было. По моему мнению, подача данного иска в период, когда шёл уголовный процесс по Соколову, это попытка давления на моего свидетеля», — пояснила ИА REGNUM адвокат семьи Александра Бакшеева.

Напомним, Олег Соколов приговорен Октябрьским районным судом к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Приговор обжалован в вышестоящей инстанции, пока апелляция не рассмотрена.

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Отметим, что на рассмотрении суда находится еще один подобный иск, но уже к телеведущей Ксении Собчак и «Первому каналу». Как и в предыдущем иске, Соколов требует через суд опровергнуть слова Пржигодзкой, что он ее пытал и избивал в съемной квартире в Москве в 2008 году. Как следует из иска, Соколов считает, что рассказ его бывшей знакомой в передаче телеведущей Ксении Собчак превращает его в общественном сознании «в опасного маньяка».