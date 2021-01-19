Суд отказался признать ложным фильм о «русском Наполеоне» Соколове
Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по исковому заявлению осужденного за убийство и незаконный оборот оружия историка Олега Соколова к его давней знакомой Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом 19 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Решение суда корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой Соколовым Анастасии Ещенко.
Иск адвокаты Соколова подали, когда уголовное дело по факту убийства 24-летней аспирантки еще только слушалось в другом суде Петербурга.
В своём иске Соколов требовал удалить из интернета документальный фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» и взыскать компенсацию морального вреда. По мнению историка, этот фильм, опубликованный в 2020 году на видеосервисе Premier, содержит ложные сведения о нём.
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Истец требовал через суд удалить фильм и компенсировать ему причиненный моральный вред — по 1 тыс. рублей с каждого ответчика. Помимо этого, он также хотел, чтобы Пржигодзкая опровергла сведения из фильма, зачитав итоговое решение суда.
Однако Петроградский районный суд Санкт-Петербурга Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал.
«Как и я говорила раньше, оснований для удовлетворения иска Соколова к Екатерине не было. По моему мнению, подача данного иска в период, когда шёл уголовный процесс по Соколову, это попытка давления на моего свидетеля», — пояснила ИА REGNUM адвокат семьи Александра Бакшеева.
Напомним, Олег Соколов приговорен Октябрьским районным судом к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Приговор обжалован в вышестоящей инстанции, пока апелляция не рассмотрена.
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Отметим, что на рассмотрении суда находится еще один подобный иск, но уже к телеведущей Ксении Собчак и «Первому каналу». Как и в предыдущем иске, Соколов требует через суд опровергнуть слова Пржигодзкой, что он ее пытал и избивал в съемной квартире в Москве в 2008 году. Как следует из иска, Соколов считает, что рассказ его бывшей знакомой в передаче телеведущей Ксении Собчак превращает его в общественном сознании «в опасного маньяка».