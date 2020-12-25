Санкт-Петербург, 25 декабря, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов, признанный виновным в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, скорее всего, будет оспаривать вынесенный ему приговор и дойдет в этом деле до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал один из адвокатов осужденного Александр Почуев.

ИА REGNUM Александр Почуев

По его словам, суд над Соколовым вызвал большой резонанс среди общественности, из-за чего, по мнению адвоката, приговор в 12 с половиной лет колонии строгого режима оказался излишне строгим.

«Приговор суров как минимум на два года, уверен, что его будут оспаривать», — пояснил Почуев.

Адвокат отметил, что в этом уголовном деле им и его коллегами зафиксировано более 50 «фундаментальных нарушений», все они будут оспариваться.

«Жалоба будет подана в ЕСПЧ, ее я начал готовить еще тогда, когда шло следствие», — пояснил адвокат Олега Соколова.

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Александр Почуев заявил, что, как правило, за такие преступления, какое совершил Соколов, выносят приговор с меньшим сроком наказания. В качестве примера он указал на приговоры, которые были вынесены по схожим делам в этот же день в других районных судах Петербурга.

Например, Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину, обвинённого в убийстве в ходе внезапно возникшего бытового конфликта на почве личных неприязненных отношений, и ограблении жертвы к 10 годам в исправительной колонии строгого режима. И это несмотря на то, что подсудимый признал свою вину лишь в ограблении, но от дачи показаний и признания вины по статье «Убийство» отказался.

А Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину за убийству одного человека и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья другого к 12 годам колонии строгого режима. Подсудимый также признал свою вину лишь частично.

Добавим, всё то время, пока адвокаты будут стараться снизить срок подзащитному, Олег Соколов будет находиться в СИЗО «Кресты» в Колпино.